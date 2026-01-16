- Szibériai hideg jön: mínusz 15–20 fok is lehet
- A déli parton már alkalmas a Balaton a jégen tartózkodásra
- Szijjártó összehívta az összes magyarországi uniós nagykövetet
- Orbán: Az amerikaiaknak több eszük van, mint nekünk
- Nem emel vádat az ügyészség a nőverő Győrffy Balázs ellen, aki jóvátételt fizetne az orrcsonttörést szenvedő áldozatának
- Meghalt Koltai János, a Szomszédok Gábor Gáborja
- Az Európai Bizottság vizsgálja a Benes-dekrétumok ügyét
- A DK állítja, talált egy választói csoportot, ahol a Fidesz vezet, ők pedig bejutnának a parlamentbe
- Lázár János lehet egy Fidesz-vereség nagy győztese?
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.16.
Szajki Bálint / 24.hu
Jeges, havas lámpa Budapesten 2026. január 7-én.
