A déli parton már alkalmas a Balaton a jégen tartózkodáshoz

Tájékoztatást tett közzé a rendőrség a balatoni jéghelyzetről: mint írták, jelenleg a déli part jege teljesen, az északi korlátozottan alkalmas a jégen tartózkodásra. A rendőrség jelezte:

az elmúlt napokban a Balaton déli partján a parti sáv melletti jég tovább hízott, erősödött, elérte a 12–15 centiméteres vastagságot. A tó északi partján a víz később kezdett befagyni, ott jellemzően 8–12 centiméter közötti a jégvastagság, így ott még nem mindenhol kellően szilárd a jégréteg.

Egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. Hozzátették: a gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

Mik a szabályok?

Jelenleg a Balaton jege a déli parton már kellően vastag és megfelelő a biztonságos a jégen tartózkodáshoz az alábbi szabályok betartásával:

csak a parthoz nagyon közel (50–70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott tartózkodni a jégen a beszakadási veszély csökkentése miatt,

csak nappal és jó látási viszonyok között lépjenek a part menti jégre,

lehetőség szerint egyedül ne, csak társakkal együtt menjenek jégre,

járművekkel ne menjenek rá a jégre, és

rendelkezzenek feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni.

A Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületére menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előreláthatatlan jégvastagságok és jégminőség miatt, másrészt a nyílt vizű tó alapvető természetéhez tartozó rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt – jelezték.

Mi várható a későbbiekben?

A következő napokban a térség még hidegebb időjárása miatt várható, hogy a jégréteg tovább hízik, erősödik, vastagodik. A jelenlegi időjárás-előrejelzés alapján a jövő héttől komolyabb lehűlés érkezik, amely tovább erősíti a jeget a Balatonon.