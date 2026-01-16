Január 16-án, pénteken az ország nagy részén nyálkás, ködös idő uralkodik, és a nyugati határ kivételével már enyhe olvadás is tapasztalható: többfelé +1, +4 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétvégén azonban igencsak megváltozik a helyzet – írja az Időkép.

Az északkelet felől érkező anticiklon peremén főként a talajközeli légrétegekben újra fagyos, kontinentális eredetű levegő érkezik, minek eredményeként visszatérnek az erősebb fagyok.

Szombat hajnalban a kevésbé felhős északkeleti határ közelében már megjelennek a -10 fok közeli minimumok, vasárnaptól pedig még keményebb fagyok jönnek.

Ekkor északkeleten akár újra -15 fokot is mutathatnak a hőmérők.

Meddig marad a hideg?

A jövő hét első felében az ország nagy részén -10 fok alá hűl le a levegő éjjelente. A vastag hóval borított, tartósan derült tájakon nem lesz ritka a -15, -20 fokos fagy sem – erre leginkább keleten és északon számíthatunk.

A lehűlésben ugyanakkor lesz némi pozitívum is: egyre több napsütés várható.

Az Alföldön és a főváros környékén továbbra is lehetnek tartósan ködös tájak. Ekkor ónos szitálás helyett hószállingózás, zúzmaraképződés társulhat a ködhöz, ami még inkább téliessé teheti a tájat. Délutánonként ezeken a részeken csak -10, -5 fok várható, de a napos vidékeken is jórészt fagypont alatt maradnak a maximumok, a csúcsértékek -4 és +1 fok között alakulnak majd.