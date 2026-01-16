budapestbűnügyeljárásgyőrffy balázs
Belföld

Nem emel vádat az ügyészség a nőverő Győrffy Balázs ellen, aki jóvátételt fizetne az orrcsonttörést szenvedő áldozatának

Purger Tamás / MTI
Győrffy Balázs, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament strasbourgi épületében 2024. július 18-án.
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 16. 15:27
Hat hónapra felfüggesztette az eljárást az ügyészség a volt fideszes EP képviselő ügyében, és közvetítői eljárásra utalta az ügyet.

Bár eltörte egy nő orrát, és két másik férfit is bántalmazott egy budapesti szórakozóhelyen Győrffy Balázs, szinte teljesen biztosra vehető, hogy a volt fideszes EP-képviselő megússza komolyabb következmények nélkül a nőverési ügyét. A 24.hu megtudta, hogy a súlyos testi sértéssel és más bűncselekménnyel gyanúsított politikus jóvátételt szeretne fizetni az áldozatainak.

Győrffy 2024. augusztus 23-án tette közzé a közösségi oldalán, hogy ittasan „vitába keveredett egy hölggyel”, és a vita tettlegességig fajult.

Elfogadhatatlan és vállalhatatlan, amit tettem. Cselekedetemet rettentően sajnálom. Noha sajnálatos módon nem emlékszem a történtekre, elfogadhatatlan, amit tettem

– írta, kifejtve, hogy vállal minden felelősséget és jogi következményt a tette miatt.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

