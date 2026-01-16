Nem emel vádat az ügyészség a nőverő Győrffy Balázs ellen, aki jóvátételt fizetne az orrcsonttörést szenvedő áldozatának

Bár eltörte egy nő orrát, és két másik férfit is bántalmazott egy budapesti szórakozóhelyen Győrffy Balázs, szinte teljesen biztosra vehető, hogy a volt fideszes EP-képviselő megússza komolyabb következmények nélkül a nőverési ügyét. A 24.hu megtudta, hogy a súlyos testi sértéssel és más bűncselekménnyel gyanúsított politikus jóvátételt szeretne fizetni az áldozatainak.

Győrffy 2024. augusztus 23-án tette közzé a közösségi oldalán, hogy ittasan „vitába keveredett egy hölggyel”, és a vita tettlegességig fajult.

Elfogadhatatlan és vállalhatatlan, amit tettem. Cselekedetemet rettentően sajnálom. Noha sajnálatos módon nem emlékszem a történtekre, elfogadhatatlan, amit tettem

– írta, kifejtve, hogy vállal minden felelősséget és jogi következményt a tette miatt.