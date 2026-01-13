Emberjogi díjat kapott Karácsony Gergely, amiért a Pride-tüntetést is megszervezte

Emberjogi díjjal tüntették ki Karácsony Gergelyt, idén a budapesti főpolgármester kapta Geuzenpenning-díjat – számolt be a holland sajtó nyomán a hvg.hu. Ezt a díjat annak ítélik oda, aki „kiemelkedő szerepet játszanak az emberi jogokért és a demokráciaért folytatott küzdelemben, valamint szembeszállnak a diktatúra, a rasszizmus és a diszkrimináció megnyilvánulásaival.”

Karácsony többek közt azért érdemelte ki a díjat, mert „az egyre autoriterebb magyar politikai légkörben bátran kiáll a demokratikus értékek, a szólásszabadság és az egyenlő jogok bátor védelméért”.

Külön kiemelték Karácsony szerepét a tavaly júniusi budapesti Pride-felvonulásban, megjegyezve róla: „aktívan tesz a sajtószabadság és a polgári jogok védelméért, például amikor a Budapest Pride-ot önkormányzati rendezvénnyé tette, hogy megkerülje a kormányzati tilalmat”.

Karácsony így kommentálta az elismerést: