Emberjogi díjat kapott Karácsony Gergely, amiért a Pride-tüntetést is megszervezte

Emberjogi díjjal tüntették ki Karácsony Gergelyt, idén a budapesti főpolgármester kapta Geuzenpenning-díjat – számolt be a holland sajtó nyomán a hvg.hu. Ezt a díjat annak ítélik oda, aki „kiemelkedő szerepet játszanak az emberi jogokért és a demokráciaért folytatott küzdelemben, valamint szembeszállnak a diktatúra, a rasszizmus és a diszkrimináció megnyilvánulásaival.”
Karácsony többek közt azért érdemelte ki a díjat, mert „az egyre autoriterebb magyar politikai légkörben bátran kiáll a demokratikus értékek, a szólásszabadság és az egyenlő jogok bátor védelméért”.
Külön kiemelték Karácsony szerepét a tavaly júniusi budapesti Pride-felvonulásban, megjegyezve róla: „aktívan tesz a sajtószabadság és a polgári jogok védelméért, például amikor a Budapest Pride-ot önkormányzati rendezvénnyé tette, hogy megkerülje a kormányzati tilalmat”.
Karácsony így kommentálta az elismerést:
Hogy lehet több százezer felé osztani egy rangos díjat? Valószínűleg sehogy, pedig ez lenne indokolt a Geuzenpenning holland emberi jogi díjjal, amit idén nekem ítéltek. Megtiszteltetés abban a sorban lenni, ahol előttem Václav Havel, Richard Gere és Tőkés László is ott volt.
A Geuzenpenning-díjat minden évben olyan személyeknek vagy szervezeteknek ítélik oda, akik fontos szerepet játszanak az emberi jogokért és a demokráciaért folytatott küzdelemben, valamint szembeszállnak a diktatúra, a rasszizmus és a diszkrimináció megnyilvánulásaival. A díj névadói a holland geuzenek, vagyis „koldusok”, akik már a 16. századtól szembeszálltak a hódítókkal; ilyen néven harcoltak a nácik ellen is bátor hollandok a második világháború alatt. A nevüket sértésnek szánták, mégis az ellenállás szimbólumai lettek.
Az idei díj a budapesti büszkeség menetről emlékezik meg, ezért is lenne indokolt több százezer darabot osztani belőle. Hiszen mindenkinek jár, aki kiállt a szabadságért ott és akkor, azon a feledhetetlen júniusi napon, tavaly júniusban. Jár ez a díj mindazoknak, akik akkor sem tűrték, és azóta sem tűrik, hogy boldogulni, élni, szeretni akaró embereket egyszerűen eláruljon a saját hazájuk. Budapest mindig akkor volt a legerősebb, amikor bátran ragaszkodott a szabadságához.