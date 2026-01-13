napi szummahírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.13.

2026. 01. 13. 21:33
Letaszították Scarlett Johanssont a trónról: már nem ő a legnagyobb bevételt hozó filmsztár
Soha nem szabadulhat a tamási rém, aki megásatta a sírját Máriával, majd később lemészárolta a gyermekei előtt
Megdöbbent egyik olvasónk a januári nyugdíja láttán – utánajártunk, mi történt
Magyar Péter válasza a szlovák elnöknek: Nem fogjuk elfogadni, hogy földeket kobozzonak el magyaroktól
Így tüntettek Hadházy Ákosék zebrás lufival a metsző hidegben - galéria
