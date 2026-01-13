- A köztársasági elnök kitűzte a 2026-os választás időpontját
- Orbán: Tartós marad a hideg, meghosszabbítjuk a szociális tűzifa programot
- Újranyitották Ferihegyet, miután az extrém fagy és az ónos eső miatt le kellett állítani a közlekedést
- Ónos eső: rendkívüli felhívást adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ
- Trump üzent az irániaknak: A segítség úton van
- Magyar Péter válasza a szlovák elnöknek: Nem fogjuk elfogadni, hogy földeket kobozzonak el magyaroktól
- Emberjogi díjat kapott Karácsony Gergely, amiért a Pride-tüntetést is megszervezte
- Rejtélyes sétálót fotóztak a Dunán, aki aztán eltűnt a jégről
- Így tüntettek Hadházy Ákosék zebrás lufival a metsző hidegben – galéria
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.13.
Szajki Bálint / 24.hu
Szajki Bálint / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!