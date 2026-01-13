Trump üzent az irániaknak: A segítség úton van

Donald Trump amerikai elnök üzenetet posztolt az iráni tüntetőknek a Truth Social oldalán.
Iráni hazafiak, tüntessetek tovább, foglaljátok el az intézményeiteket! Jegyezzétek meg a gyilkosok és visszaélők neveit, hatalmas árat fognak fizetni. Minden tárgyalást töröltem az iráni vezetőkkel, amíg a tüntetők értelmetlen gyilkolása le nem áll. A segítség úton van! MIGA (Make Iran Great Again)! Donald J. Trump elnök
– írta Trump az oldalon.
Egyelőre nem tudni, mit jelent az, hogy a segítség úton van, bár Trump korábban többször beavatkozással fenyegette az iráni rezsimet, ha erőszakosan lép fel a tüntetőkkel. A fenyegetés nem működött, mostanra kétezer halottja lehet a tüntetéseknek.
