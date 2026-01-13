Belföld

Így tüntettek Hadházy Ákosék zebrás lufival a metsző hidegben – galéria

Hardy Anna / 24.hu
24.hu
2026. 01. 13. 19:04
Hadházy Ákos és mintegy kétszáz fős támogatócsoportja kedden ismét a Ferenciek terén tüntetett. Rövid időre lezárták a forgalmat is, de végül a rendőrök leterelték őket az úttestről. Hadházy azt ígérte folytatják a választásokig a keddi tüntetéseket. Hardy Anna képei.
13 fotó
Belföld
hadházy ákostüntetésferenciek terener
