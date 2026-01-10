eltűnsétestvértestvérpárdunaújváros
Nyoma veszett egy kiskorú testvérpárnak Mezőfalváról

2026. 01. 10. 07:55
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság eljárást folytat Házi Rubina Ketrin és Házi Jázmin Tifani eltűnése ügyében.

A kiskorú testvérpár 2026. január 5-én a délutáni órákban távozott a mezőfalvi tartózkodási helyükről, oda nem tértek vissza, azóta életjelet nem adtak magukról. A felkutatásukra tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Házi Rubina Ketrin 14 éves, 160 cm magas, átlagos testalkatú, hosszú barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot és hosszú kabátot, szürke sportcipőt viselt.

Házi Jázmin Tifani 15 éves, 165 cm magas, átlagos testalkatú, hosszú barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot és kabátot, fekete-fehér sportcipőt viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki a fenti képen látható testvérpárt felismeri, vagy információja van a tartózkodási helyéről, eltűnésének körülményéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

