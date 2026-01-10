tordai benceapáthy-szikla
Elhallgatott a hangszóró, ami az Apáthy-sziklán álló luxusingatlanból dörrent rá az arra járókra, hogy tiltott helyen tartózkodnak

2026. 01. 10. 18:05
Elhallgatott az a hangszóró, ami korábban arra figyelmeztette a gyanútlan kirándulókat az Apáthy-sziklán, hogy tiltott helyen tartózkodnak,  derül ki Tordai Bence független országgyűlési képviselő Facebook-posztjából.

A héten a Telex írta meg, hogy a semmiből megszólaló tiltással találkozhatnak azok, akik az Apáthy-szikla II. világháborús bunkerét akarják megnézni. Nem messze onnan ugyanis eddig egy budai luxusingatlan kerítésénél egy mozgásérzékelős hangszóróból ez a szöveg szólalt meg:

Figyelem! Tiltott helyen tartózkodik! A hatóságok a területet balesetveszély miatt lezárták. Kérjük, hagyja el a helyszínt!

Most az ellenzéki képviselő is felment a sziklára, videójában arról számolt be, hogy a hangszóró már nem szól, az ingatlannál felszerelt biztonsági kamera viszont továbbra is közterületet vesz magánterületről, ezért szerinte a NAIH-nak van itt dolga. A kamera mellett a lámpa is villog.

A lap szerint 2020-ban kezdtek egy hatalmas luxustársasház építésébe közvetlenül a szikla mellett; az ingatlan ekkor teljes egészében a NER-hez, és Szivek Norbert menedzser-vállalkozóhoz köthető Florion Invest tulajdona volt, azóta viszont beszállt egy másik cég, a Porticus Ingatlan Befektetési Alap is.

