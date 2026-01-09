választás 2026donald trumporbán viktormeghívás
Közélet

Orbán Viktor meghívta Trumpot Magyarországra

Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban
SAUL LOEB / AFP
24.hu
2026. 01. 09. 09:13
Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban
SAUL LOEB / AFP

Orbán Viktor meghívta Magyarországra az amerikai elnököt – ez derül ki abból a december 10-i keltezésű levélből, amelyet Donald Trump küldött a magyar miniszterelnöknek és most került fel utóbbi Facebook-oldalára.

A levélben Trump azt írta, hogy nagy megtiszteltetés és öröm volt számára, hogy vendégül láthatta a magyar küldöttséget Washingtonban és várja az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energiaügyek és az illegális bevándorlás elleni fellépés területén.

Hálásan köszönöm a Magyarországra szóló meghívást. A látogatás időpontjának egyeztetése céljából csapatom hamarosan felveszi a kapcsolatot az Ön munkatársaival,

olvasható a dokumentumban, egyúttal Trump sok sikert kívánt a miniszterelnöknek a választáshoz.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jön a hideg negyedik hulláma: két vármegyében harmadfokú figyelmeztetés van érvényben
Reuters: Trumpék azt fontolgatják, hogy megpróbálják lefizetni a grönlandiakat
Pulai Imre: Dudás Miki könyvet akart írni a pályafutásáról, hogy belerángatták a doppingügybe
Kontrát Károlyt is lecseréli a Fidesz egy másik jelöltre
nasa, crew-11, evakuálás, nemzetközi űrállomás
Sosem történt még ilyen: négy űrhajóst evakuálnak a Nemzetközi Űrállomásról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik