Orbán Viktor meghívta Trumpot Magyarországra

Orbán Viktor meghívta Magyarországra az amerikai elnököt – ez derül ki abból a december 10-i keltezésű levélből, amelyet Donald Trump küldött a magyar miniszterelnöknek és most került fel utóbbi Facebook-oldalára.

A levélben Trump azt írta, hogy nagy megtiszteltetés és öröm volt számára, hogy vendégül láthatta a magyar küldöttséget Washingtonban és várja az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energiaügyek és az illegális bevándorlás elleni fellépés területén.

Hálásan köszönöm a Magyarországra szóló meghívást. A látogatás időpontjának egyeztetése céljából csapatom hamarosan felveszi a kapcsolatot az Ön munkatársaival,

olvasható a dokumentumban, egyúttal Trump sok sikert kívánt a miniszterelnöknek a választáshoz.