TASZ: 8,5 milliós kártérítést fizetett az önkormányzat, ahonnan kirúgták a polgármester vagyonnyilatkozatát firtató aljegyzőt

8,5 millió forint kártérítést fizetett a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal az őt beperlő korábbi aljegyzőnek, valamint a 300 ezer forintos perköltséget is állta – adta hírül a Társaság a Szabadságjogkért (TASZ). Dr. Szendrei Máriát tavaly megalázó körülmények között, indoklás nélkül bocsátotta el Bán Róbert László tázlári polgármester, miután az aljegyző a képviselőtestület elé vitte a polgármester és felesége vagyonnyilatkozatainak ügyét.

A 25 év közszolgálati tapasztalattal rendelkező, nyugdíj előtt álló nő Tázláron lett jegyző 2020 februárjában. Tavaly úgy döntött, elindul a polgármesteri címért, mert elmondása szerint a faluban sokan látják a problémákat, de kevesen mernek tenni ellenük. Ezenkívül a a polgármester szemmel látható vagyonosodása és az ezt nem tükröző vagyonnyilatkozatok is kérdéseket vetettek fel benne. Ez végül oda vezetett, hogy az önkormányzat Ügyrendi Bizottsága arra jutott, hogy a polgármester 2022. és 2023. évi vagyonnyilatkozatai valótlan adatokat tartalmazhatnak. Aljegyzőként egy ezzel kapcsolatos javaslatot terjesztett a képviselők elé, a bizottsági elnök kérése alapján.

Ezt követően a 2024. május 22-i, élőben közvetített képviselőtestületi ülésen a polgármester felszólította Szendrei Máriát, hogy adja át a helyét felettesének, a jegyzőnek, mert elveszítette a bizalmat.

Ott, abban a pillanatban képtelen voltam bármit tenni. Tudtam, hogy várható a bosszú, mégis meglepett

– emlékezett vissza az egykori aljegyző, aki rendkívül megalázónak találta a jelenetet.

Felmentését követően a volt aljegyző munkaügyi pert indított, és több bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést is tett, de elmondása szerint az ügyek nagy részét az hatóságok nem vizsgálták tovább, vagy indok nélkül elutasították.

A polgármesterválasztást végül Bán Róbert László nyerte, Dr. Szendrei Máriát pedig a településen kiközösítették. Végül – miután a közigazgatásban nem tudott elhelyezkedni – tanárként állt munkába. A TASZ segítségével indított pert egykori munkaadója ellen, mely végül is megegyezett vele. Ám a sértett nem elégszik meg ennyivel: szerinte a polgármester és felesége vagyonnyilatkozatai további ellentmondásokat vetnek fel, melyeket a hatóságok nem vizsgálták ki kellő alapossággal. Tovább küzd, mert elmondása szerint akik támogatták, megérdemlik.