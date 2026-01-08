Úgy összevertek egy rabot karácsonykor a szombathelyi börtönben, hogy később belehalt a sérüléseibe

Annyira megvertek egy rabot a tavalyi év végén a szombathelyi börtönben, hogy nem sokkal később életét vesztette. A Telex értesülései szerint szerint a fogvatartottat két cellatársa bántalmazhatta egy nappal azelőtt, hogy a börtön személyzete felfedezte az esetet. A fogvatartott „már agyhalott lehetett, amikor a börtönben riasztották a mentőket” – írja a lap.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) a történtekkel kapcsolatban azt közölte, hogy december 26-án a zárkatársak értesítették az esetről a szolgálatban lévő körletfelügyelőt, aki a zárka azonnali nyitását követően megkezdte a fogvatartott egészségügyi ellátását. Ezt rövid időn belül az Országos Mentőszolgálat munkatársai vették át, a fogvatartottat a helyszínről kórházba szállították. Közölték azt is, hogy az intézet parancsnoka feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, illetve azt is, hogy a büntetés-végrehajtási intézet belső vizsgálata nem tárt fel mulasztást a börtön alkalmazottjai részéről.

A BvOP nem erősítette meg, hogy a fogvatartott belehalt-e a bántalmazásba, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak.

Vamzernek nézték, ezért verhették meg

A Telex forrásai szerint a férfit azt követően verte meg két rabtársa, hogy kiment beszélni egy őrrel. Emiatt „vamzernek”, besúgónak tartották.

Azt írják, miután megverték, a férfi eszméletét vesztette. A zárkatársak csak jóval később, a reggeli őrségváltás előtt jelezték az őröknek, hogy a férfi rosszul lett. A lap forrásai szerint a rabtársak azért is jeleztek az őrségnek, mert „tudták, hogy a váltásnál úgyis észrevenné a felügyelő”.

A veszprémi börtönben is halálra vertek egy rabot

A szombathelyi esetet megelőzően pár héttel a veszprémi börtönből is olyan hírek érkeztek, hogy meghalt egy ott fogva tartott rab. Az eset kapcsán kiderült, hogy a férfinak alig hat napja volt hátra a 30 napos letartóztatásból, amit lopás gyanúja miatt rendeltek el vele szemben. Értesülések szerint egy székkel verhették halálra a zárkatársai, a halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta. A feleségének azt mondták, férje egy „párnacsatában” szerzett halálos sérüléseket.