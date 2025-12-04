RTL: Hat nappal a szabadulása előtt halt meg egy rab a veszprémi börtönben – agyonverhették

Az RTL Híradója szerint agyonvertek egy férfit a veszprémi börtönben. A 36 éves, háromgyermekes apának mindössze hat napja volt hátra a 30 napos letartóztatásból, amit lopás gyanúja miatt rendeltek el vele szemben.

A hírműsor úgy tudja, a férfit a vasárnapi takarodó után, egy székkel verhették halálra a zárkatársai. A kórházban hunyt el, a zárójelentés szerint

a halálát ödémás, többszörös agysérülés okozta.

Nyilatkozott az áldozat felesége, neki azt mondták, hogy férje egy „párnacsatában” szerzett halálos sérüléseket.

A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást, amelyben szakértők segítségét kérik, de „az eddigi vizsgálat nem talált bántalmazásra utaló nyomokat”.

A család feljelentést tett, mert szerintük a börtönőrök nem vigyáztak megfelelően a férfire, a büntetés-végrehajtás szerint azonban helyesen jártak el, és amint meglátták a padlón fekvő férfit, azonnal mentőt hívtak.