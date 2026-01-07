Stop amerikai agresszió! címmel tartottak „béketüntetést” szerdán délután a budapesti Amerikai Nagykövetség előtt, a Szabadság téren Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő szervezésében.

A tüntetők az ellen tiltakozva vonulnak utcára, hogy az Egyesült Államok hadserege január 3-án, szombaton hajnalban elrabolta Venezuela elnökét, Nicolás Madurot.

A tüntetés szervezői úgy vélik, hogy „kirívó, de nem példátlan megnyilvánulása ez az amerikai imperializmusnak”, hiszen az Egyesült Államok a története során számos alkalommal avatkozott már be erőszakkal Latin-Amerikában a déli kontinens erőforrásainak megszerzése érdekében.

A mostani hadművelet valódi célja is a venezuelai olajmezők feletti kontroll visszaszerzése, nem pedig a hivatalosan hangoztatott drogkereskedelmi vádak

– hangsúlyozták az esemény leírásában.