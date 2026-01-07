reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Belföld

Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

24.hu
2026. 01. 07. 06:53
2026. január 7., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Az éjszakai havazás miatt több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani. Részletek.

BKK

  • A 19-es, a 49-es és az 56A villamos az időjárás miatt ritkábban közlekedik a teljes vonalon.

 

Mai időjárás:

  • Erősen felhős vagy borult lesz az ég, a havazás folytatódik.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és -1 fok között alakul.
  • Késő estére -7 és -2 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Attila
  • Ramóna

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 385,18
  • USD 328,82
  • CHF 414,86
  • GBP 445,09

 

+1

Két acélműre is elég lett volna a pénz, amit elégettek a Dunaferr-manőverben
A Dunaferr felszámolása három éve kezdődött, és miután az utódcégektől elküldték az utolsó dolgozót is, a kormány eldöntötte, hogy megmenti az acélipart, amelynek romjain egy nagyjából 1000 milliárdos adóssághegy körvonalazódik.

Orbán: Tisza-kormányzás esetén Budapesten újra megjelennének a migránsok
Havazás és extrém hideg bénítja Európát
Másfél méteres hótakaró, befagyott Duna, megbénult közlekedés – ezek voltak Magyarország legkeményebb hókáoszai
Nincs lépcső a kínai vonaton, ezért át kell építeni a peront a Keletiben
Újabb jelentős havazás, és hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést
