Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. január 7., szerda
- Orbán: Tisza-kormányzás esetén Budapesten újra megjelennének a migránsok.
- Sulyok Tamás senkinek sem adott kegyelmet az elmúlt fél évben. Eddigi hivatali ideje alatt mindössze négyen részesültek elnöki kegyelemben.
- Hadházy: Ha a Fidesz csalással nyer a választáson, le fogjuk állítani az országot. A politikus a Ferenciek terén tartott demonstrációt.
- Budapest Airport: a hóhelyzet miatt késések, járattörlések is előfordulhatnak.
- A britek és a franciák csapatokat küldenének Ukrajnába a békekötés után.
- Újra megjelent a madárinfluenza Csongrád-Csanád vármegyében.
- Torlódásra lehet számítani az M1-es és M0-s autópályán. A megszokottnál rosszabb út- és látási viszonyokra kell számítani, lassulhat a forgalom.
- Tarr Béláról a nevelt lánya: Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét.
- A boncolás alapján nyomozás indult Dudás Miki halála ügyében. Olyan sérüléseket találtak rajta, amelyek „keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható”.
- Az éjszakai havazás miatt több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani. Részletek.
- A 19-es, a 49-es és az 56A villamos az időjárás miatt ritkábban közlekedik a teljes vonalon.
- Erősen felhős vagy borult lesz az ég, a havazás folytatódik.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és -1 fok között alakul.
- Késő estére -7 és -2 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
- Attila
- Ramóna
- EUR 385,18
- USD 328,82
- CHF 414,86
- GBP 445,09
Két acélműre is elég lett volna a pénz, amit elégettek a Dunaferr-manőverben
A Dunaferr felszámolása három éve kezdődött, és miután az utódcégektől elküldték az utolsó dolgozót is, a kormány eldöntötte, hogy megmenti az acélipart, amelynek romjain egy nagyjából 1000 milliárdos adóssághegy körvonalazódik.