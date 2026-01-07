Budapest Airport: a hóhelyzet miatt késések, járattörlések is előfordulhatnak

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és környékén kedden este hat órától erősen havazott, több járat biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várta, ezért jelezték, késések vagy járattörlések is előfordulhatnak – közölte a Budapest Airport az MTI-vel kedden késő este.

Szerda reggel a Budapest Airport oldala szerint a párizsi, az amszerdami, és a londoni járatot is törölték, amelyek 6 és 7 óra között indultak volna.

A repülőtéren jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben, a Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

A közlemény szerint annak érdekében, hogy a repülőtér továbbra is biztonságosan tudjon üzemelni, gépeket indítani és fogadni, az 1-es futópályát néhány perccel 20 óra után ideiglenesen lezárták, és a hóeltakarítási munkálatok a 2-es pálya folyamatos hómentesítésére koncentrálódnak.

Hozzátették, hogy az esti forgalom egy futópályával is kezelhető, az 1-es pálya lezárása nem okoz menetrendi változásokat. Az erős havazás miatt azonban a repülőgépek jégtelenítése lelassult, több járat is biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja.

Egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését – áll a közleményben.