Újra megjelent a madárinfluenza Csongrád-Csanád vármegyében

Két pulykatartó gazdaságban igazolta madárinfluenza jelentlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – olvasható a hatóság honlapján, ahol arról is írnak, hogy megkezdték az érintett állományok felszámolását.

Mindkét gazdaság Szentesen található, egyikben 4 800, másikban 18 000 egyedből álló pulykaállomány található.

A madárinfluenza gyanúja az állományokban tapasztalható megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állatokból vett mintákból a Nébih laboratóriuma kimutatta a H5N1 vírus altípusát. A járványügyi nyomozás még tart, a gazdaságok körül pedig a hivatal szakemberei kijelölték a 3 km sugarú védő- és a 10 km sugarú megfigyelési körzeteket is.

A Nébih közleményében ismét felhívta az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása kulcsfontosságú a vírus bejutásának megelőzésében, mivel a kórokozó továbbra is jelen van a vadon élő madarakban. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a baromfik és a vadon élő madarak közvetlen és közvetett úton történő találkozási lehetőségét minimálisra csökkentsék a gazdák.