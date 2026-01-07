Rövid időre állt le a fűtés egy tolnai iskolában, szerdán már zavartalan volt oktatás

Korábban a Tolna Vármegyei Hírportál alapján lapunk is megírta, hogy a Bogyiszlói Általános Iskolában meghibásodott a fűtés, ezért hazaküldték a diákokat. A Szekszárdi Tankerületi Központ írásban reagált a hírre. Azt írták: valójában kedden reggel a gázkazán működéséhez szükséges nyomásszabályozó szétfagyott, és az iskolaépülethez közeli villamoshálózat is meghibásodott, kiesett egy fázis, ezért a klímákkal sem lehetett fűteni. Ugyanakkor kiemelték, hogy mindkét hiba a gáz-, illetve áramszolgáltató rendszerében keletkezett, az iskola fűtésrendszere üzembiztosan működik.

Hozzátették, hogy az iskola igazgatója értesítette a tankerületi központot és az E-ON-t is. A szolgáltató szakemberei még délelőtt megérkeztek a településre, és 12 órára elhárították a hibát, a fűtés és az áramellátás is helyreállt. A délelőtt folyamán a tanórákat megtartották, mert nem hűltek ki annyira tantermek.

Közben értesítették a szülőket, hogy aki tudja, ebéd után hazaviheti gyermekét. A szülők többsége élt a lehetőséggel, így a délutáni foglalkozások idejére csak 5-6 gyermek maradt az iskolában. Szerdán már zavartalanul folyik az oktatás.