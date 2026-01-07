Pintér Sándor közölte a legfontosabb számokat a hóhelyzetről

Magyarországon ma elzárt település nincs – jelentette Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktornak a miniszterelnök videós bejegyzésének tanúsága szerint.
A belügyminiszer a hóhelyzettel szembeni védekezést a számok felől közelítette meg. Elmondása szerint:
- Összesen 833 munkagép látja el a feladatot,
- ennek keretében 91 ezer tonna útszóró sót
- és 2 millió liter kalcium C12-es oldatot szórtak szét.
- A mentők jelentése alapján 20-25%-kal növekedett a sérüléses baleseteknek a száma,
- a kórházaknál átlagosan szintén 25%-kal nőtt az ellátási igény.
- A rendészeti szervek jelentős létszámban vettek részt a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, tűzoltás, műszaki mentések területén 323 fővel.
- A rendőrség összesen 95 intézkedést foganatosított a hóhelyzet miatt.
- 1656 fő volt kint az utakon,
- a szolgálati gépjárművek száma 823 fő volt.