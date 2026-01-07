havazáshóhelyzet
A következő élő közvetítés része Hóhelyzet és fagyriadó: a kórházaknál átlagosan 25%-kal nőtt az ellátási igény, az E.ON azt javasolja, ne állítgassuk gyakran a termosztátot

Pintér Sándor közölte a legfontosabb számokat a hóhelyzetről

admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 07. 16:10

Magyarországon ma elzárt település nincs – jelentette Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktornak a miniszterelnök videós bejegyzésének tanúsága szerint.

A belügyminiszer a hóhelyzettel szembeni védekezést a számok felől közelítette meg. Elmondása szerint:

  • Összesen 833 munkagép látja el a feladatot,
  • ennek keretében 91 ezer tonna útszóró sót
  • és 2 millió liter kalcium C12-es oldatot szórtak szét.
  • A mentők jelentése alapján 20-25%-kal növekedett a sérüléses baleseteknek a száma,
  • a kórházaknál átlagosan szintén 25%-kal nőtt az ellátási igény.
  • A rendészeti szervek jelentős létszámban vettek részt a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, tűzoltás, műszaki mentések területén 323 fővel.
  • A rendőrség összesen 95 intézkedést foganatosított a hóhelyzet miatt.
  • 1656 fő volt kint az utakon,
  • a szolgálati gépjárművek száma 823 fő volt.
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Kitanics Márk igazságügyi szakértő: Nem tartom kizártnak, hogy bosszút álltak Dudás Mikin
Magyar Péter azt javasolta, hogy a most szombatra eső munkanap legyen rendkívüli munkaszünet
Jön a havazás harmadik hulláma: ezeket a területeket érinti
Hóhelyzet és fagyriadó: a kórházaknál átlagosan 25%-kal nőtt az ellátási igény, az E.ON azt javasolja, ne állítgassuk gyakran a termosztátot
Kitanics Márk igazságügyi szakértő: Nem tartom kizártnak, hogy bosszút álltak Dudás Mikin
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik