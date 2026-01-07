Leopard tankokkal veszi fel a harcot a hó ellen a kormány

Indulnak a harckocsik. Magyarországon a hóhelyzet olyan mértéket öltött, hogy a Belügyminisztérium irányítása alatt és a Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködve szükség lehet a honvédség bevetésére is

– közölte a közösségi médiában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Ennek érdekében a kormány Leopard harckocsikat küld Miskolc környékére, ahol a legnagyobb havazást várják az éjszaka. A honvédelmi miniszter közölte:

Két Leopard 2A4-es fog perceken belül elindulni és egy tréleren Miskolc irányába, és meg fog érkezni hamarosan annak érdekében, hogy onnan, ha szükséges, a lehető leghamarabb eljusson arra a pontra, ahol igénybe vehetik.

A tankokat szükség esetén bajba jutott járműveket elmozdítására használják majd. Veszprém környékére Wisent műszaki vontató járműveket indítanak, a miniszter szerint „az ő méretükre ott is szükség lehet a kialakuló hóhelyzet miatt”.