4-5 km hosszú kocsisor az M0-s autóúton, jelentős fennakadások az M1-es autópályán

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ősze András
2026. 01. 07. 09:50
Adrián Zoltán / 24.hu

Komoly fennakadásokat okoz a hóhelyzet az autópályákon: a nagy kamionforgalom miatt időről időre áll a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy és Tatabánya között, valamint jelentős torlódás van Hegyeshalom felé is a 48. és 52. kilométerkő között. A megnövekedett forgalom miatt az M1-es autópályára felhajtó kocsik sora visszatorlódik az M0-s autóútra. Itt jelenleg 4-5 km hosszan torlódnak a járművek, sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó.

Balesetek is történtek az autópályákon és az autóutakon:

  • az M25-ös autóúton egy személygépjármű szalagkorlátnak csapódott, a 2-es km-nél az Eger felé vezető oldalon a forgalom csak a belső sávban halad.
  • Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M30-as autópálya csomópontjánál. Itt egy sávot lezártak.
  • Valamint az M7-es autópálya Letenye fel vezető oldalán, a 224-es km-nél lévő Becsehelynél egy teherautó keresztbe fordult, ezért jelenleg nem lehet lehajtani a csomópontban.

A legtöbb autópályán megnövekedett menetidőre kell számítani.

