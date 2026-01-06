Hatodik évfordulójához érkezett Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő büntetőpere. Az egykori kormánypárti politikust és 33 társát bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, az ügyet a Fővárosi Törvényszéken tárgyalják első fokon 2020 óta. Noha a közelmúltban a koronatanúk is színre léptek – és Simonkára nézve meglehetősen meredek, terhelő állításokat tettek –, nem igazán látni az eljárás végét.

Igaz, a per azért is húzódott el, mert többször bírócsere történt az eljárás során, legutóbb több mint egy éve, amikor Laczó Adrienn mondott le, aki úgy indokolta távozását:

Sajnos az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni.

Habár Simonka az országos politikától visszavonult, Békés vármegyében továbbra is aktív, Pusztaottlakán a büntetőügye ellenére újraválasztották polgármesternek, nemrég pedig egy kommentben hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel vádolta meg magát, ami miatt Hadházy Ákos feljelentést tett. Simonka azt vágta egy másik fideszes politikus fejéhez, hogy korábban ő szerzett neki jól fizető alibi állást az EU-s pénzek elosztásáért felelős Széchenyi Programirodánál a szolgálataiért fejében.

A politikus vádlott-társainak egy része szintén a szakmájában maradt, így az elsőrendű vádlott továbbra is mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik, miközben a vád szerint a bűnszervezet tagjait éppen a zöldség-gyümölcs termelői csoportok számára igényelhető támogatások jogellenes megszerzésével vádolják.

A per indulása óta az elsőrendű vádlott több tucatszor kapott vissza nem térítendő állami és európai uniós támogatást.