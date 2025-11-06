„Anyám kályhájában égettem el a papírokat, Gyuri is azzal büszkélkedett, hogy három ládányi dokumentumot tüzelt el” – a Simonka-per újabb koronatanúja tálalt ki

Nem volt demokrácia. Ő építette föl a hálózatot, ő intézte a támogatásokat, ő és a felesége irányított, ő nevezte ki az embereket a cégek élére

– így foglalta össze Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő bűnszervezetben betöltött szerepét Kovács Zoltán, a vádhatóság egyik koronatanúja a Fővárosi Törvényszék szerdai tárgyalásán.

Az egykori kormánypárti politikus mellett 33 társát vádolják bűnszervezetben elkövetett 1,4 milliárd forintos károkozással. Az ügy tárgyalása 2020 januárjában kezdődött, ám a legfontosabb tanúk csak a közelmúltban kaptak szót. Az eljárás azért húzódott el, mert többször is bírócsere történt a per során, legutóbb egy évvel ezelőtt, amikor Laczó Adrienn bíró mondott le, aki úgy indokolta távozását: „Sajnos az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni”.

A vád két legfontosabb tanúja közül az elsőt tavaly hallgatta meg a bíróság, ő egyebek mellett olyan állításokat tett, hogy személyesen Rogán Antalt és Orbán Viktort akarta meggyőzni az ártatlanságáról Simonka, aki adott esetben a zöldhatáron át menekült volna Romániába letartóztatás elől.

Őt követte a büntetőtanács előtt Kovács Zoltán, aki bár október közepén bemutatkozott a bíróságon, csak szerdán beszélt részletesen arról, hogyan működött a Simonka által irányított bűnszervezet, miként zajlott a beruházások túlárazása, hogy történtek a fiktív beszerzések, valamint hogy a beruházások során visszakért – általában 45 százaléknyi – pénzt hogyan vette föl a Simonka-kör. Továbbá Kovács is beszélt arról, hogy Simonka miként próbálta meg befolyásolni a velük szemben indult nyomozást, és hogyan igyekezett a vádlottak vallomásait összehangolni.