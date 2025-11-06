simonka györgybékés megyefideszfővárosi törvényszék
Belföld

„Anyám kályhájában égettem el a papírokat, Gyuri is azzal büszkélkedett, hogy három ládányi dokumentumot tüzelt el” – a Simonka-per újabb koronatanúja tálalt ki

A szerző felvétele
Simonka György érkezik a Fővárosi Törvényszéken tartott tárgyalásra 2025. november 5-én.
admin Horváth Csaba László
2025. 11. 06. 10:26
A szerző felvétele
Simonka György érkezik a Fővárosi Törvényszéken tartott tárgyalásra 2025. november 5-én.
Szerdán újabb koronatanú lépett színre Simonka György volt fideszes képviselő büntetőperében, aki részletesen beszélt a politikus által kiépített korrupciós hálózatról. A tanú a bíróság előtt vázolta, hogy az 1,4 milliárd forint károkozással vádolt egykori képviselő és társai milyen trükkökkel térítettek el főként vissza nem térítendő európai uniós forrásokat. Arra is kitért, hogyan semmisítették meg a bizonyítékokat, és Simonka miként próbálta befolyásolni a vádlottakat.

Nem volt demokrácia. Ő építette föl a hálózatot, ő intézte a támogatásokat, ő és a felesége irányított, ő nevezte ki az embereket a cégek élére

– így foglalta össze Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselő bűnszervezetben betöltött szerepét Kovács Zoltán, a vádhatóság egyik koronatanúja a Fővárosi Törvényszék szerdai tárgyalásán.

Az egykori kormánypárti politikus mellett 33 társát vádolják bűnszervezetben elkövetett 1,4 milliárd forintos károkozással. Az ügy tárgyalása 2020 januárjában kezdődött, ám a legfontosabb tanúk csak a közelmúltban kaptak szót. Az eljárás azért húzódott el, mert többször is bírócsere történt a per során, legutóbb egy évvel ezelőtt, amikor Laczó Adrienn bíró mondott le, aki úgy indokolta távozását: „Sajnos az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni”.

A vád két legfontosabb tanúja közül az elsőt tavaly hallgatta meg a bíróság, ő egyebek mellett olyan állításokat tett, hogy személyesen Rogán Antalt és Orbán Viktort akarta meggyőzni az ártatlanságáról Simonka, aki adott esetben a zöldhatáron át menekült volna Romániába letartóztatás elől.

Marjai János / 24.hu Simonka György büntetőperének első tárgyalása 2020. január 16-án.

Őt követte a büntetőtanács előtt Kovács Zoltán, aki bár október közepén bemutatkozott a bíróságon, csak szerdán beszélt részletesen arról, hogyan működött a Simonka által irányított bűnszervezet, miként zajlott a beruházások túlárazása, hogy történtek a fiktív beszerzések, valamint hogy a beruházások során visszakért – általában 45 százaléknyi – pénzt hogyan vette föl a Simonka-kör. Továbbá Kovács is beszélt arról, hogy Simonka miként próbálta meg befolyásolni a velük szemben indult nyomozást, és hogyan igyekezett a vádlottak vallomásait összehangolni.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Galla Miklós: 20 éves korom óta egyedül élek, megszoktam az egyedüllétet
Új tevékenységi körök a Fidesz korábbi digitális igazgatójának milliárdos cégében
Mandátumkalkulátort fejlesztett a 2026-os választásokra a 21 Kutatóközpont
Richard Gere a 24.hu-nak: Az ön országában jóval korábban kezdődtek a sötét idők, mint nálunk
Závecz: A Tisza Párt egyértelmű fölényben van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik