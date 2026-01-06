Elégettek 3,5 milliárdnyi közpénzt, majd az állam lepasszolta a kóserbiznisznek indult agrárcéget

Adófizetők milliárdjait égeti el egy állami cég – senki nem ad rá magyarázatot, miért – ez volt a címe 2023-as cikkünknek, amely a kisvárdai illetőségű Agro Rehab Nonprofit Kft.-ről szólt. Az akkor még állami tulajdonú, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásnál

2018-ban a 42 milliós bevétel mellé 615 milliós mínusz párosult,

2019-ben 70 milliós bevétel mellett mínusz 900 millió forintos üzemi eredményt hozott össze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) tulajdonában álló cég,

míg 2020-ban 578 millió,

2021-ben 369 millió volt a veszteség,

2022-ben pedig – 62 millió forint bevétel mellett – mínusz 721 millió forinttal zártak.

Ezekhez képest valamelyest mérséklődött a veszteség az elmúlt két évben:

a kft. 2023-ben 255 millió,

2024-ben 295 millió forintnyi veszteséget hozott össze az Opten adatai szerint.

Így összesítésünk szerint 2018 óta 3,7 milliárd forint veszteség keletkezett a kisvárdai vállalkozásnál.

Pedig a kóserüzletre specializálódott Agro Rehab alapításkor – akárcsak a csengelei kóservágóhíd esetében – nem volt hiány a nagy szavakból.