agro rehabfete kertkisvárdakóser
Belföld

Elégettek 3,5 milliárdnyi közpénzt, majd az állam lepasszolta a kóserbiznisznek indult agrárcéget

Branstetter Sándor / MTVA / MTI
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat épülete a Batthyány térnél, Budapesten.
admin Nagy Gergely Miklós
2026. 01. 06. 07:00
Branstetter Sándor / MTVA / MTI
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat épülete a Batthyány térnél, Budapesten.
A kisvárdai vállalkozás továbbra is évi százmilliós mínuszokkal működik, de az új tulajdonos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt hangsúlyozza: az elsődleges cél nem is a profittermelés, hanem olyan emberek foglalkoztatása, akik a munkaerőpiacon nem tudnának elhelyezkedni.

Adófizetők milliárdjait égeti el egy állami cég – senki nem ad rá magyarázatot, miért – ez volt a címe 2023-as cikkünknek, amely a kisvárdai illetőségű Agro Rehab Nonprofit Kft.-ről szólt. Az akkor még állami tulajdonú, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásnál

  • 2018-ban a 42 milliós bevétel mellé 615 milliós mínusz párosult,
  • 2019-ben 70 milliós bevétel mellett mínusz 900 millió forintos üzemi eredményt hozott össze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) tulajdonában álló cég,
  • míg 2020-ban 578 millió,
  • 2021-ben 369 millió volt a veszteség,
  • 2022-ben pedig – 62 millió forint bevétel mellett – mínusz 721 millió forinttal zártak.

Ezekhez képest valamelyest mérséklődött a veszteség az elmúlt két évben:

  • a kft. 2023-ben 255 millió,
  • 2024-ben 295 millió forintnyi veszteséget hozott össze az Opten adatai szerint.

Így összesítésünk szerint 2018 óta 3,7 milliárd forint veszteség keletkezett a kisvárdai vállalkozásnál.

Pedig a kóserüzletre specializálódott Agro Rehab alapításkor – akárcsak a csengelei kóservágóhíd esetében – nem volt hiány a nagy szavakból.

Mohos Márton / 24.hu Az Agro Rehab Nonprofit Kft. telephelye Kisvárda mellett 2023. augusztus 1-jén.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Felborította a buszközlekedést a havazás kedd reggel, a vasúton is akadnak gondok
Még el sem kezdték építeni, de már több mint 1 milliárdot el is költöttek a NER új elitiskolájára
A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására – sajtóértesülés
„Eladjuk, mint a szél” – mi történt a Fradin belül Varga Barnabás ügyében?
havas buszmegálló
Felborította a buszközlekedést a havazás kedd reggel, a vasúton is akadnak gondok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik