Elégettek 3,5 milliárdnyi közpénzt, majd az állam lepasszolta a kóserbiznisznek indult agrárcéget

Adófizetők milliárdjait égeti el egy állami cég – senki nem ad rá magyarázatot, miért – ez volt a címe 2023-as cikkünknek, amely a kisvárdai illetőségű Agro Rehab Nonprofit Kft.-ről szólt. Az akkor még állami tulajdonú, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozásnál
- 2018-ban a 42 milliós bevétel mellé 615 milliós mínusz párosult,
- 2019-ben 70 milliós bevétel mellett mínusz 900 millió forintos üzemi eredményt hozott össze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) tulajdonában álló cég,
- míg 2020-ban 578 millió,
- 2021-ben 369 millió volt a veszteség,
- 2022-ben pedig – 62 millió forint bevétel mellett – mínusz 721 millió forinttal zártak.
Ezekhez képest valamelyest mérséklődött a veszteség az elmúlt két évben:
- a kft. 2023-ben 255 millió,
- 2024-ben 295 millió forintnyi veszteséget hozott össze az Opten adatai szerint.
Így összesítésünk szerint 2018 óta 3,7 milliárd forint veszteség keletkezett a kisvárdai vállalkozásnál.
Pedig a kóserüzletre specializálódott Agro Rehab alapításkor – akárcsak a csengelei kóservágóhíd esetében – nem volt hiány a nagy szavakból.
