Rendszeresen terrorizálta a társait egy intézetis fiú

Rendszeresen bántalmazta és terrorizálta a társait egy fiú az egyik Pest vármegyei gyermekotthonban. Az ügyészség minősített súlyos testi sértés bűntettének kísérlete, sikkasztás és más bűncselekmények miatt állítja bíróság elé a fiatalt.

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a javítóintézetben lévő fiatal rendszeresen agresszívan viselkedett a társaival, és többször is bántalmazta őket. Előfordult, hogy elvette és megette a kiskorú társa ebédjét, valamint olyan is, hogy veréssel fenyegette egy másik társát, ha az nem kér pénzt a hozzá érkező anyjától. A megfenyegetett fiú félt a veréstől, ezért átadta a vádlottnak az anyjától kapott háromezer forintot.

Az elkövető még ugyanezen a napon előzetes szóváltás nélkül ütlegelni kezdett a hálóteremben egy fiút, majd meg akarta ütni az ott tartózkodó másik gyereket is. Ebben a gyermekvédelmi asszisztens akadályozta meg, aki a két fiúval az öltözőbe menekült. A támadó azonban követte őket és azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit agyon fog ütni.

Ekkor az asszisztens a tanulószobába sietett a két gyerekkel, azonban a terhelt ide is utánuk ment. A helységbe érkező gyermekfelügyelő akadályozta meg, hogy a fiú bántsa a kiskorúakat. A fiú 2024 októberben kölcsönkérte az egyik társa több mint ötven ezret érő mobilját, majd elpasszolta egy idegennek Nagykőrösön. Tavaly áprilisban agy alvó társának esett a fiú az egyik cimborájával.

A vádlott a segítségért kiabáló fiatalt a földre rántotta és ököllel többször is fejen ütötte és megrúgta. A bántalmazásnak a gyermekotthon felügyelője vetett véget, aki értesítette a rendőrséget. A bántalmazott fiúnak könnyű sérülései keletkeztek, de fennállt a súlyosabb sérülés kialakulásának veszélye is. Az elkövetőt két rendbeli garázdaság, rongálás és sikkasztás vétsége, valamint minősített súlyos testi sértés bűntettének kísérlete mellett súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette miatt állítják bíróság elé.