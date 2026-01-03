mosonmagyaróvárplakátszabó miklós
Mosonmagyaróváron leszedette a polgármester a harckocsis plakátokat

2026. 01. 03. 21:53

Egyértelmű feltételt szabtunk a közterületi hirdetésekre vonatkozó szerződések megújításakor, eltűnnek a harckocsis plakátok Mosonmagyaróvárról.

– írja Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere a Facebookon.

Mosonmagyaróváron nem kívánunk riogató, háborús jellegű politikai plakátokat látni a köztereken. Ennek megfelelően a harckocsis plakátok az elmúlt napokban eltűntek a város közterületeiről. Célunk változatlan: kulturált, a városképhez méltó közterek, nyugodt, megosztástól mentes közhangulat. A jövőben is olyan megoldásokat támogatunk, amelyek a város érdekeit és a helyi közösség nyugalmát tartják szem előtt. Bízunk benne, hogy a magánkézben lévő hirdetési felületeken is hasonló szemlélet érvényesül majd.

– teszi hozzá.

