Mosonmagyaróváron leszedette a polgármester a harckocsis plakátokat

– írja Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere a Facebookon.

Mosonmagyaróváron nem kívánunk riogató, háborús jellegű politikai plakátokat látni a köztereken. Ennek megfelelően a harckocsis plakátok az elmúlt napokban eltűntek a város közterületeiről. Célunk változatlan: kulturált, a városképhez méltó közterek, nyugodt, megosztástól mentes közhangulat. A jövőben is olyan megoldásokat támogatunk, amelyek a város érdekeit és a helyi közösség nyugalmát tartják szem előtt. Bízunk benne, hogy a magánkézben lévő hirdetési felületeken is hasonló szemlélet érvényesül majd.