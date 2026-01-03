Drogügyi kormánybiztos: Nem kis társadalmi kárt okoznak a drogról éneklő celebek

Interjút adott a Blikknek Horváth László fideszes képviselő, drogügyi kormánybiztos, amelyből kiderült, hogy a gyűjtőfogházban is járt munkája során. Ezt akkor hozta fel, amikor megkérdezték tőle, hogy eljuthat-e Magyarország oda, hogy marihuánát a gyógyászatban használják, ahogy más nyugati országokban már bevezették.

„Nincs olyan, hogy a fű csak békéssé tesz és megnyugtat. Számos vizsgálat mutatja, hogy a használata mentális és kognitív leépüléssel jár. Ezért sem lehet olyan álláspontot elfogadni, hogy van olyan kábítószer, ami jó, illetve olyan, ami nem jó. Nincs ilyen. Csak kábítószer van. Nemrég találkoztam a gyűjtőfogházban három, droggal kapcsolatos bűncselekmények miatt elítélt emberrel. Közülük kettő fűvel és kokainnal is élt. Volt, akinek a pénzkereset volt a célja, bár ő nem élt az általa eladott heroinnal. Az egyiknek napról napra több kábítószer kellett, ami egyre többe került, s elvitte odáig, hogy a fogyasztás mellett kereskedni is kezdett” – mondta Horváth.

A kormánybiztos komoly gondnak találta az előadóművészek tevékenységét is. Azzal példálózott, hogy gettókban, a szegregátumokban élő 12-14 éves fiatalok azzal indokolták neki a kábítószer-fogyasztást, hogy az menő, és azzal kitűnhetnek a társaik közül.

Sokkal jobban elviszi a fiatalokat az, amikor egy példaképnek tartott celeb még reklámozza is a drogfogyasztást. És ezzel szemben semmit nem érünk el azzal, ha azt mondjuk nekik, a kábítószer ártalmas az egészségre

– fejtette ki.

Horváthék végeztek, ahogy ő fogalmazott, egy kutatást. Hat előadó 13, a drogot is említő számát nézték meg a YouTube-on, a Spotify-on, és azt látták, hogy a dalok 180 milliós megtekintést értek el.

„Ha egy célcsoport ilyen mértékű reklámmal találkozik, azt követendő példának tartja majd. Ami nem helyes, és ebben az előadóknak nagy szerepük van, hiszen azok, akikre több százezer ember figyel, felelősek azért, hogy milyen üzenetet közvetítenek a rajongóiknak. Aki ezt a helyzetét arra használja, hogy üzleti érdekből elfogadottá, divatossá tegye a kábítószert a fiatalok, a gyerekek körében, az nem kis társadalmi kárt okoz” – jelentette ki.

Azt azonban visszautasította, hogy hajtóvadászatot indítottak a celebek ellen.

„A Delta Programban március óta kilencezer eljárás indult. Ezek között kettő olyan van, amely celebeket érint. Emiatt barokkos túlzásnak tartom, amit megkaptunk, miszerint ellenük indítottunk hajtóvadászatot” – mondta Horváth László.

Mint ismert, két zenész, T. Danny és ByeAlex ellen indult eddig eljárás kábítószer birtoklás miatt az elmúlt hónapokban.