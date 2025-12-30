Lázár: a Strabag át…tt bennünket, de mi levertük rajtuk – megnyílik az M30-as autóút

December 30-án, 18:00-tól újra megnyitják a forgalom előtt az M30-as autóút eddig lezárt szakaszát – adta hírül Lázár János építési és közlekedési miniszter. A Miskolc és Szikszó közötti pályarészt az út süllyedése miatt kellett kijavítani, a lezárás 2024 óta tart.

Rázós volt az út, de megérkeztünk! Az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag át…tt bennünket, de mi levertük rajtuk – nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat! Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát. Ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18:00-tól megnyissuk a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát

– írta bejegyzésében Lázár.

Az elmúlt hónapokban a miniszter élesen, trágár szavakkal bírálta az útépítő vállalatot, aki szerinte a nagyobb profit miatt kispórolta az anyagot a sztrádából. Akkor úgy fogalmazott, az osztrák cég „szórakozik, megszívatja a választókat, csuklóztatja a kormányt.” A Strabag szerint ugyanakkor ismeretlen eredetű rétegvíz okozta a baj és vis majorra hivatkoztak. A cég végül kijavította a hibát, de nem a minisztérium által előírt október 31-i határidőre.

A lapunknak korábban nyilatkozó geológus szerint ugyanakkor az lett volna a csoda, ha nem csúszik meg a töltés, mert eleve földcsuszamlásos területre tervezték az M30-as autópályát, ahol az altalaj nem bír el egy ekkora töltést. A szakértő szerint az egész probléma meg sem történt volna, ha sor kerül a terület geológiai vizsgálatára és a földtani veszélyforrások felmérésére.