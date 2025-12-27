veszélyeslevegő minőségnemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központsajó völgye
Két településen is veszélyessé vált a levegő minősége

MTI / Czeglédi Zsolt
24.hu
2025. 12. 27. 09:55
MTI / Czeglédi Zsolt

A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A szombaton közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter levegőjének minősége, Kazincbarcikáé pedig egészségtelen.

Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Békéscsaba, Salgótarján és Miskolc levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

