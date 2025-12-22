Orbán szerint a 2026-os lehet a várható háború előtti utolsó magyar parlamenti választás

Egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tényeknek adott interjújában.

Az EU, leszámítva Csehországot, Magyarországot és Szlovákiát továbbra is a háború felé mozdul, arra tart, mondta Orbán, hozzátéve, hogy mivel azonban „az uniónak nincs pénze”, úgy döntöttek, hogy a bankároktól kérnek kölcsön, „miközben tudjuk, hogy az a pénz, amit Ukrajnának adunk kölcsönbe, soha nem jön vissza”. Két évre 90 milliárd eurót akarnak adni Ukrajnának, kölcsön garanciáját azonban a magyarok, a csehek és a szlovákok nem vállalták.

Orbán azt mondta, az egyik legélesebb választóvonal ma az európai és a magyar politikában az, hogy vannak háborúpártiak és vannak békepártiak. Hozzátette, Magyarországon a Tisza Párt a háborús párt, a Fidesz-KDNP a békepárt, Európában az Európai Néppárt a háborús párt, a Patrióták pedig a békepárt.

Arról is beszélt, hogy a többségben lévő európai háborús párt bejelentette, hogy Európának 2030-ig készen kell állni arra, hogy megvív egy háborút Oroszországgal.

Ha ez így van, márpedig most ez így van, akkor a várható háború előtti utolsó magyar parlamenti választás 2026-ban lesz Magyarországon

– mondta, hozzátéve, hogy a választásnak a háború vagy a béke lesz a fő kérdése.

(via MTI)