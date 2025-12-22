leó pápavoguelegjobban öltözöttsztárok
Élet-Stílus

Felkerült a Vogue magazin legjobban öltözött emberek listájára Leó pápa

Leó pápa a Vogue legjobban öltözött emberek listáján American cardinal Robert Prevost, now known as Leo XIV, has been elected a new pope by the cardinal electors on the second day of the conclave. On May 8th, 2025 in Vatican City, Vatican. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2025. 12. 22. 19:00
Leó pápa a Vogue legjobban öltözött emberek listáján American cardinal Robert Prevost, now known as Leo XIV, has been elected a new pope by the cardinal electors on the second day of the conclave. On May 8th, 2025 in Vatican City, Vatican. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP

55 híresség került fel a Vogue divatmagazin legjobban öltözött emberek listájára. Köztük olyan sztárok, mint:

  • a tavaly Budapesten forgatott Alexander Skarsgård,
  • Cate Blanchett, aki előbbivel együtt látgatott el a Puskin moziba,
  • a következő Super Bowl főfellépője, Bad Bunny,
  • a Szigetet megjárt Chappell Roan,
  • a Wednesday főszereplője, Jenna Ortega,
  • a következő Éhezők viadala-filmre készülő Jennifer Lawrence,
  • a ruhát nem mindig viselő Kendall Jenner és párja, az idén is sok időt Budapesten töltő Timothée Chalamet,
  • Pamela Anderson (aki elárulta mi igaz Liam Neesonnal való párkapcsolatából),
  • Rihanna és partnere A$AP Rocky, akiknek szeptemberben született meg harmadik gyermeke.

De a listának van egy eléggé meglepő szereplője is, a katolikus egyház feje, XIV. Leó pápa.

A magazin az indoklásában arról írt, hogy „szakított elődje, Ferenc pápa szerény ízlésével, de megtartotta annak szabóját és megőrizte a pápai örökséget a jól szabott liturgikus ruhák terén”.

Legjobb öltözéke pedig a fent is látható, a Szent Péter-bazilika lodzsáján a konklávé után viselt ruha, mikor egy vörös szatén mozzettát (kis csuklyával ellátott, elöl gombos és könyökig érő vállgallért) és borvörös stólát viselt, aranyhímzéssel és arany selyemzsinórral rögzített mellkereszttel.

Pápadivat

Elődje, Ferenc, ezzel szemben sima fehér pápai ruhában lépett ki az erkélyre, a hagyományos mozzaretta, a pápai hatalmat szimbolizáló miseruha nélkül. Akkor őt az Esquire magazin vette fel a „legjobban öltözött férfiak” listájára. Ferenc elődjének, XVI. Benedeknek pedig vörös mokkaszín cipőjét dicsérték divatlapok.

A mozzattán túl Leó nagyjából visszatért a Ferenc előtti pápai öltözékhez, beleértve a mandzsettagombok és a reverendája alatt a fehér nadrág viselését. De a kezén már egy Apple Watch ékeskedik, illetve volt, hogy a Chicago White Sox sapkáját is viselte már pápai ideje alatt.

Kapcsolódó
XIV. Leó megválasztása arról szól, mit mond az egyház a szegényekről, az idegenekről és a menekülőkről
Prevost bíboros kompromisszumos választás, aki nemcsak a konzervatív Észak-Amerikát és a szociálisan érzékeny Dél-Amerikát köti össze, de folytathatja a nyitást kelet és a globális dél felé. Az egyház folytatja a ferenci utat: a szexualitásról már elmondták, amit akartak, most más társadalmi ügyek jönnek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Bocsika az angol miatt” – karácsonyi dalos kvízben szerepelt Rubint Réka, VV Merci, PSG Ogli és két Gáspár lány is
Magyar Péter: A dolog egyszerű. Orbán Viktor egy bűnöző
Gaskó Balázs az alkoholizmusáról és köztévés időszakáról beszélt: Egyszer új főszerkesztő jött, előtte sminkes volt, én meg alig tudtam valakivel szakmáról beszélni
Fuvarozók tüntetése: már hosszú sorban haladnak a kamionok Budapest felé
Meghalt Chris Rea
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik