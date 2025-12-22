Felkerült a Vogue magazin legjobban öltözött emberek listájára Leó pápa

55 híresség került fel a Vogue divatmagazin legjobban öltözött emberek listájára. Köztük olyan sztárok, mint:

a tavaly Budapesten forgatott Alexander Skarsgård ,

, Cate Blanchett , aki előbbivel együtt látgatott el a Puskin moziba,

a következő Super Bowl főfellépője, Bad Bunny ,

, a Szigetet megjárt Chappell Roan ,

, a Wednesday főszereplője, Jenna Ortega ,

, a következő Éhezők viadala-filmre készülő Jennifer Lawrence ,

, a ruhát nem mindig viselő Kendall Jenner és párja, az idén is sok időt Budapesten töltő Timothée Chalamet ,

Pamela Anderson (aki elárulta mi igaz Liam Neesonnal való párkapcsolatából),

Rihanna és partnere A$AP Rocky, akiknek szeptemberben született meg harmadik gyermeke.

De a listának van egy eléggé meglepő szereplője is, a katolikus egyház feje, XIV. Leó pápa.

A magazin az indoklásában arról írt, hogy „szakított elődje, Ferenc pápa szerény ízlésével, de megtartotta annak szabóját és megőrizte a pápai örökséget a jól szabott liturgikus ruhák terén”.

Legjobb öltözéke pedig a fent is látható, a Szent Péter-bazilika lodzsáján a konklávé után viselt ruha, mikor egy vörös szatén mozzettát (kis csuklyával ellátott, elöl gombos és könyökig érő vállgallért) és borvörös stólát viselt, aranyhímzéssel és arany selyemzsinórral rögzített mellkereszttel.

Pápadivat

Elődje, Ferenc, ezzel szemben sima fehér pápai ruhában lépett ki az erkélyre, a hagyományos mozzaretta, a pápai hatalmat szimbolizáló miseruha nélkül. Akkor őt az Esquire magazin vette fel a „legjobban öltözött férfiak” listájára. Ferenc elődjének, XVI. Benedeknek pedig vörös mokkaszín cipőjét dicsérték divatlapok.

A mozzattán túl Leó nagyjából visszatért a Ferenc előtti pápai öltözékhez, beleértve a mandzsettagombok és a reverendája alatt a fehér nadrág viselését. De a kezén már egy Apple Watch ékeskedik, illetve volt, hogy a Chicago White Sox sapkáját is viselte már pápai ideje alatt.