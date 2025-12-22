Teszteltük Budapest legrettegettebb útszakaszait

Noha sokan hajlamosak azt gondolni, hogy az összkerékhajtású autók inkább terepre vagy havas hegyvidékekre valók, valójában a városokban, különösen Budapesten számos olyan helyzet adódhat, amikor a négykerék-meghajtás biztosítja a legnagyobb biztonságot. Ez derül ki abból a videóból is, amit Katz Dávid készített Borsi Gergely autós szakértővel, amikor a Suzuki Allgrip rendszerét tesztelték. A képsorok alapján egyértelmű, hogy a négykerék-meghajtású járművek a városi közlekedésben is komoly előnyökkel rendelkeznek, különösen akkor, ha a jármű stabilitása és biztonsága a legfontosabb szempont.

A videóban olyan baleseti gócpontokon tesztelték a rendszert, amelyek különösen jól példázzák azt, hogyan alkalmazható a négykerék-meghajtás a mindennapi, városi közlekedés során.

A páros első útja Budapest III. kerületébe vezetett, Kiscelli lejtőre, amit magasan a legnehezebben vezethető budapesti szakaszok közt emlegetnek. A Suzuki volánjánál ülő Borsi Gergely itt azt mutatta be, hogy bár az összkerékhajtást kedvünkre kapcsolhatjuk ki és be – tetszés szerint, a rendszer annyira intelligens, hogy amikor érzékeli, hogy kipörögnek az első kerekek, automatikusan négykerék-meghajtásra vált, megakadályozva a megcsúszást. Ennek hasznossága nem csupán a budai hegyekben mutatkozhat meg, hanem akár egy olyan éles kanyarban is, mint az M3-as autópálya zuglói lehajtójának hajtűkanyarja, ami ugyancsak baleseti gócpontnak számít.

A budapesti forgalomban azt is tesztelték, hogyan teljesít egy nehéz lejtős szakaszon a visszagurulás gátló, dugó esetén, araszolva való közlekedéskor miként lehet segítségünkre a vészfék asszisztens, a sávtartó rendszer, a ráfutás gátló vagy a start-stop rendszer. Továbbá bemutatták azt is, hogy a 360 fokos kamerarendszer például tolatáskor miként tud baleseteket megelőzni, és előrejelezni azt, hogy mikor szabad elindulni.

A vezetést segítő rendszerek hasznosságát Borsi Gergely úgy írta le:

Picit átalakul az autóvezetők feladata, már nem annyira az autót kell vezetni, mint felügyelni azokat a rendszereket, amelyek vigyáznak ránk az autóban.

Ezért csokorba szedtük, miért biztonságosabb a négykerék-meghajtású autóval közlekedni Budapesten:

1. Stabilitás és irányíthatóság esős, havas időben

A budapesti közlekedésben, különösen a téli hónapokban, az utak könnyen csúszóssá válhatnak, legyen szó havazásról, esőről vagy éppen vizes úttestről. Az összkerékhajtású járművek, például a Suzuki Allgrip rendszere, automatikusan és folyamatosan optimalizálják a kerekek közötti erőelosztást, így bármilyen csúszós felületen javítják a tapadást és csökkentik a balesetveszélyt. Az összkerékhajtású rendszerek az első és hátsó kerekek között osztják el a nyomatékot, így biztosítva, hogy mindig a legnagyobb tapadás legyen elérhető, még a legnehezebb körülmények között is.

2. Meredek emelkedők és lejtők kezelése

Budapesten számos meredek emelkedő és hegyes, kanyargós utca található, amelyek különösen télen vagy esős időben jelenthetnek kihívást. Az Allgrip rendszer például képes automatikusan szabályozni, hogy a hátsó és első kerekek között miként oszlik el a hajtás, és a LOCK mód használatával akár az egyes kerekek közötti nyomatékot is zárhatja. Ezáltal a jármű könnyen fel tud jutni a hegyvidéki utcákra vagy kanyargós parkolókba, még akkor is, ha az út csúszós vagy nehezen járható.

3. Kanyarstabilitás

Az összkerékhajtású rendszer nemcsak a csúszós, havas utakon nyújt előnyt, hanem a városi közlekedés során is, különösen a gyors kanyarodások vagy hirtelen irányváltoztatások alkalmával. A rendszer képes alkalmazkodni az útviszonyokhoz, és dinamikusan elosztani a hajtást, így nemcsak a tapadást, hanem az irányíthatóságot is javítja. Ennek köszönhetően a jármű stabilabban kanyarodik, még ha a környezet forgalmas és hektikus is, amilyen gyakran előfordul a fővárosban.

4. Jobb tapadás esős időben és vizes utakon

Az esős időszakokban a vizes utakon való közlekedés kifejezetten veszélyes lehet, mivel az autók könnyen vízen futásra hajlamosak, ha az úttesten felhalmozódott vízréteg eléri egy bizonyos szintet. Az Allgrip rendszer előnye, hogy segít megelőzni az „aquaplaningot” azáltal, hogy az összkerékhajtású autó minden keréken egyenletesen osztja el a nyomatékot. Ez biztosítja, hogy az autó ne veszítse el a tapadást a vizes utakon, így a vezető könnyebben irányítani tudja a járművet.

5. Fokozott biztonság forgalmas városi környezetben

A budapesti forgalom gyakran kaotikus és gyors reakciókat igényel. A döcögő forgalomban való navigálás, hirtelen fékezés vagy kanyarodás esetén a négykerék-meghajtású autók extra stabilitást biztosítanak, ami különösen fontos a sűrű városi környezetben, ahol az autósoknak folyamatosan reagálniuk kell a hirtelen változó körülményekre. Ebben segít többek közt a vészfék asszisztens, a sávtartó rendszer, a ráfutás gátló vagy a start-stop rendszer is.