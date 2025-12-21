Orbán Viktor: Magyar Péter emberei a nyugdíjasok halálát kívánják

„Ellenfeleink szemtelensége és otrombasága a tetőfokára hágott. Sorra látnak napvilágot az olyan nyilatkozatok, amelyekben Magyar Péter emberei a nyugdíjasok halálát kívánják. Legújabban Nagy Ervin látja idős honfitársaink halálában a Tisza győzelmének a kulcsát, de korábban Raskó György és Puzsér Róbert is erről értekezett. Nincs új a Nap alatt. Az előző baloldali Jolly Joker, Márki-Zay Péter is a nyugdíjasok halálában bízott a 2022-es választások előtt. De hol van már a tavalyi hó? És ez a mostani is hamar olvadásnak indult” – erről értekezett Orbán Viktor aktuális, a Digitális Polgári Körök tagjainak írt levelében a Hvg.hu szerint.

A propagandát az utóbbi napokban körbejárta Nagy Ervin gondolatmenete, amely szerint „Én olyan fiatalembereket fogok keresni, akik nem a sérelemkultúrából dolgoznak. Mert már egy másik generáció – ti egy másik generáció tagjai vagytok szerintem. Szóval, hogy ez a mi volt a nagypapával, nagymamával, a komcsik meg a … Szóval egyszerűen ki kell haljon ez a generáció sajnálatos módon, ahhoz, hogy megint újra lehessen egy ilyen szélesebb kultúrhorizontba mindenkit, érdeme szerint, egyébként támogatni”.