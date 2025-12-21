kismarosmávpiros lámpavasút
Felnyílt a sorompó, kialudt a piros lámpa, majd megérkezett a vonat Kismaroson – a MÁV elmagyarázta, hogy ez miért nem szabálytalan

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 12. 21. 13:04
Mohos Márton / 24.hu
Az eset hajmeresztőnek és balesetveszélyesnek tűnik, de a MÁV szerint nem a sorompó romlott el, ráadásul az autósoknak kötelessége fokozott figyelemmel lennie, ha a fénysorompó elsötétül.

Első ránézésre rémisztő és balesetveszélyesnek tűnő jelenetet rögzített lapunk egyik olvasója a kismarosi átjárónál, ahol a leengedett sorompó a vonat érkezése előtt felnyílt, majd kialudt a piros fényjelzés, ezt követően pedig hangos dudálással megérkezett és lassan elhaladt előttük a szerelvény.

Olvasónk szerint a probléma lassan heti rendszerességgel fordul elő,

és őszintén szólva egyre nagyobb félelemmel közlekedünk az átjárón, mivel bármikor súlyos baleset történhet.

A MÁV szerint ugyanakkor a telefonnal rögzített esetben szabálysértésről nem lehet beszélni.

