Felnyílt a sorompó, kialudt a piros lámpa, majd megérkezett a vonat Kismaroson – a MÁV elmagyarázta, hogy ez miért nem szabálytalan

Első ránézésre rémisztő és balesetveszélyesnek tűnő jelenetet rögzített lapunk egyik olvasója a kismarosi átjárónál, ahol a leengedett sorompó a vonat érkezése előtt felnyílt, majd kialudt a piros fényjelzés, ezt követően pedig hangos dudálással megérkezett és lassan elhaladt előttük a szerelvény.

Olvasónk szerint a probléma lassan heti rendszerességgel fordul elő,

és őszintén szólva egyre nagyobb félelemmel közlekedünk az átjárón, mivel bármikor súlyos baleset történhet.

A MÁV szerint ugyanakkor a telefonnal rögzített esetben szabálysértésről nem lehet beszélni.