33 milliárd forintot fektet a 4iG az amerikai cégbe, amelyik Kapu Tibort eljuttatta az űrbe

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. végleges befektetési megállapodást kötött az amerikai kereskedelmi űripar egyik vezető, magántulajdonban lévő vállalatával, az Axiom Space-szel – tájékoztatta a 4iG Nyrt. többségi tulajdonban lévő leányvállalata tranzakciójáról az MTI-t.

A korábban közölteknek megfelelő megállapodás értelmében a 4iG SDT tőkeemelést hajt végre két lépésben az űripari vállalatban összesen 100 millió (az idei év végéig 30 millió, 2026. március 31-éig 70 millió) dollár értékben.

A közlemény szerint a tranzakció illeszkedik a 4iG Csoport hosszútávú stratégiájához, hogy nemzetközi szinten is meghatározó űripari és védelmi technológiai szereplővé váljon. Hozzátették: első alkalommal valósul meg, hogy egy magyar vállalat amerikai űripari cégben hajt végre befektetést.

A houstoni székhelyű Axiom Space nevéhez fűződik a HUNOR – Magyar Űrhajós Program keretein belül a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatása.