Újbuda: Elég volt a kiemelt óriásberuházásokból!

Újbuda vizsgálja annak jogi lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróságtól kérjen jogi védelmet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal szemben – közölte a kerület hivatalos Facebook-oldalán. Mint írták:

a 11. kerületben jelenleg 19 ilyen építkezés zajlik, ami közel 10 ezer lakást, tehát nagyságrendileg 20-30 ezer új lakost jelent.

A bejegyzésben jelezték: „Ezek a beruházások évtizedekre meghatározzák Újbuda városszerkezetének alakulását, jelentős mértékben terhelve a már itt élők és a jövőben ide költözők környezetét.”

Nincs megfelelő infrastruktúra

Az építkezéseket azonban nem követi a humán-infrastruktúra fejlesztése, nincs elegendő orvosi rendelő, bölcsőde, iskolai férőhely; nem áll rendelkezésre a megfelelő úthálózat, parkolóhely és közösségi közlekedés, ami rontja az életminőséget. Ezt a képviselő testület elfogadhatatlannak tartja

– közölték. Ezért a képviselő-testület arról döntött, felkéri László Imre polgármestert, hogy vizsgálja meg a kormány kiemelő döntései elleni megtehető lehetséges jogi lépések körét, ideértve az Alkotmánybíróság részére benyújtandó alkotmányjogi panaszt is, és szükség szerint gondoskodjon e jogi lépések végrehajtásáról.

Végül jelezték: a képviselő-testület elvárja a kormánytól, hogy „biztosítsa azokat a pénzügyi forrásokat, amelyekből végrehajthatók azon közösségi és közúti közlekedési, köznevelési, egészségügyi és zöld fejlesztések, amelyekből megvalósítható az új lakók megfelelő színvonalon történő kiszolgálása, a már itt élők megfelelő életkörülményeinek fenntartása”.