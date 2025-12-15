A Demokratikus Koalíció leállíttatná az összes végrehajtást addig, amíg a magyarországi bankok és pénzintézetek nem tartják be a hatályos törvényeket – közölte Varga Ferenc hétfői sajtótájékoztatóján.

Az országgyűlési képviselő a 24.hu hétfői cikkére hivatkozott, amikor a DK végrehajtások leállításával kapcsolatos javaslatát előadta.

Lapunk a Szabó család történetét mutatta be, akik esetében a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította az Európai Unió Bíróságának idei döntő jelentőségű ítéletével megegyezően, hogy a devizahiteles szerződésük érvénytelen. A család mindenét elvesztette a végrehajtás során, az apa meghalt, anya és lánya kilakoltatás előtt áll. Hiába fizették vissza a kapott tízmilliós kölcsönt, további 48 millió forintot hajtott be rajtuk a végrehajtó, aki szerint még így is 24 millió hátralékuk van, a bank pedig nem állítja le a végrehajtást. A család ügye folyamatban van a Fővárosi Törvényszéken.

Varga Ferenc megjegyezte, hogy korábban Dobrev Klára, a DK elnöke segített egy nőnek, akitől a párt szerint szintén törvénytelenül követelt pénzt a bank. A DK magyarázatot vár a kormánytól arra, hogy miért nem viszik el vezetőszáron azokat a bankárokat és végrehajtókat, akik törvénytelenül követelnek, foglalnak le és árvereznek el otthonokat.

A 24.hu beszámolt az első devizahiteles esetéről is, aki a hitelszerződése ügyében az Európai Bíróság idei ítélete alapján lett pernyertes Magyarországon.