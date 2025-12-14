Tarolt a Fidesz a nagykőrösi időközi választáson

Négy településen tartottak időközi önkormányzati választásokat vasárnap. Nagykőrösön Nagy Balázs fideszes önkormányzati képviselő szeptemberi halála miatt kellett választást kiírni. Az időközi képviselő választáson a Tisza ezúttal sem indult el. A Fidesz-KDNP jelöltjével egy MSZP-s jelölt és Jobb Nagykőrösért lokálpartióta jelölszervezet jelöltje mérkőzött meg.

Zatykóné Kispál Andrea (Fidesz-KDNP) az érvényes szavazatok 52 százalékát megszerezve nyerte el az önkormányzati képviselői mandátumot.

a Jobb Nagykőrösért színeiben 30 százalékot, az MSZP-s László Ferenc az érvényes szavazatok nem egészen 17 százalékát szerezte meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Korláton a polgármester lemondása miatt tartottak időközi választást, ott három független jelölt indult, közülük Lukács Mátét választották meg. A Somogy megyei Tabon a képviselőtestület feloszlatása miatt tartottak választásokat, polgármestert és képviselőket is választottak a független jelöltek közül.

A Pest megyei Pilisen a Mind Egyet Akarunk Egyesület jelöltje 53 százalékkal nyerte el a lemondással szabaddá vált képviselői mandátumot. Elődje, Horváth Miklós, aki László Attila polgármesterrel együtt ugyanennek az egyesületnek a színeiben politizál, szeptemberben mondott le. A polgármester egy nappal a lemondás után közölte, hogy az önkormányzati képviselő egy 15 éves kislányt akart felcsalni a lakására, ezért „méltatlanná vált arra, hogy a továbbiakban bármilyen közéleti szerepet vállaljon”. A pilisi polgármester a lemondott képviselőtársát fel is jelentette. Az időközi választást Csikós Zsolt nyerte az egyesület jelöltjeként.