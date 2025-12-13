„Elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is” – Kunetz Zsombor riasztó levelet tett közzé egy budapesti kórház sürgősségi osztályát érintően

Az összes sürgősségi szakorvos felállt, és decemberben – illetve várhatóan januárban sem – tudnak ügyeletet kiállítani a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban.

– többek közt ez derül ki abból a levélből, amit Kunetz Zsombor osztott meg a Facebook-oldalán.

Az egészségügyi szakértő azt írta, a levelet az egyik budapesti sürgősségi osztály vezetője írta a kollégáinak, miután az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) egyeztetésén vett részt. Kunetz szerint, az abban foglaltak gyakorlatilag azt jelentik, hogy

a Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is, hiszen nem lesz arra képes, hogy ellásson olyan kritikus állapotú betegeket, amelyeket az ellátási területéről szállítanának be.

A levélben az is olvasható, hogy

az eddig besegítő belgyógyász és intenzíves kollégák egyhangúan jelezték, hogy nem vállalják tovább a műszakvezetést.

Mint Kunetz írja, a helyzet akkor válna kezelhetővé, amennyiben a „vezetésre teljesen alkalmatlan és inkább pojáca szereplő Takács Péter és a a szintén vezetésre teljesen alkalmatlan és pojáca szerepben tetszelgő főigazgatót Bedros Jonathán Róbertet a menedzsmenttel együtt azonnal menesztenék és egy jó interim menedzserrel próbálnák a válságot kezelni. (szóljanak, tudok ilyet!)”

Hozzátette: „addig is örülhet a Tisza, hiszen a fenti pojácák éppen nekik kampányolnak!”