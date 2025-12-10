Szerdai időjárás: 11 megyére adtak ki figyelmeztetést

Szerdán ugyan valamelyest javulnak a látási viszonyok, de általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet – írja napi előrejelzésében a HungaroMet.

A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő.

Késő este nagyrészt 2, 6 fok valószínű.

A HungaroMet 11 vármegyére adott ki figyelmeztetést, mivel szerdán többfelé fordulhat elő sűrű, kiterjedt köd, elsősorban az ország nyugati felében. Napközben az ország nagyobb részén csak lassan, kisebb mértékben javulnak a látási viszonyok, estétől ismét nagy területen sűrűsödhet a köd, ezúttal már a keleti országrészben is.