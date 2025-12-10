Orbán stábja videót forgatott arról, hogy Orbán kormánya sem érti, mit mondott Orbán

Orbán Viktor a legutóbbi Digitális Polgári Körök országjárásának kecskeméti Háborúeellenes Gyűlésén (erős szókép) azt a szót használta, hogy

Bubek.

Egészen pontosan azt mondta:

Egy olyan méretű országnak, mint mi vagyunk, nekünk agyasnak kell lennünk. Bubek, ahogy Pesten mondják.

Azóta próbálja bárki megfejteni, hogy mit jelent a bubek, és kik azok, akik Pesten mondják. Az ősforrásnak most a pesti nyelvről szóló Bárczi Géza-tanulmány tűnik a harmincas évekből, ami szláv jövevényszóként jelöli meg, szerinte a bubek a fej búbjára utalhatott.

Annak, hogy senki nem értette, mit mondanak a miniszterelnök szerint Pesten, a legjobb illusztrációja, hogy Orbán Viktor stábja is utánament. Kiderült, hogy a kormányból konkrétan senki nem érti, mi az a bubek. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és kampányfőnöke oltotta be a legkeményebben Orbánt, amikor azt mondta, a nem pestiek gondolják, hogy ilyeneket mondanak a pestiek. Deutsch Tamás pedig a hohmecolásba menekült. Végül Orbán elmondta, hogy szerinte a bonyolult helyzetek átlátásáról szól a bubek.

A kormány egyébként Budán ülésezik, nem Pesten, bár a bubekezők számára ez nem jelentős különbség. Mindenesetre hamarosan miniszterelnök hieroglifás pólói mellett tűnhet majd fel a bubek, mint brand (ahogy a pestiek mondják).