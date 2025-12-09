Magyar Péter: Körbevették a propagandisták a Tisza Párt balatonfüredi frakcióülésének helyszínét

Megkezdődött a Tisza első frakcióülése Balatonfüreden – közölte a Facebookon Magyar Péter. A politikus szerint

a propaganda teljesen körbevette az épületet.

A Tisza politikusai forró teát, süteményt és gyümölcsöt vittek a propagandistáknak, akik a zord időjárással dacolva igyekeznek helyt állni.

„Jeleztem nekik, hogy kár fagyoskodniuk, mert ellentétben a gyurcsányi és orbáni frakcióülésekkel, itt semminek nem kell kiszivárognia. 14 órától itt közvetítjük élőben beszédemet” – jelentette be Magyar Péter, aki megkérte a több stábbal is felvonuló TV2-t, hogy „ha már minden testrészemről elkészítette a szükséges vágóképeket, akkor másfél év után egyszer hívjanak meg élő adásba”.

A frakcióülésen a párt vezetői, szakértői és országgyűlési képviselőjelöltjei vesznek részt, hogy áttekintsék a közelgő választásokkal kapcsolatos stratégiákat és teendőket.