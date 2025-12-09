a nap legfontosabb hírei
A nap legfontosabb hírei – 2025. december 09.

24.hu
2025. 12. 09. 21:05

A Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója kirángatott a padból egy fiatalt, majd rátaposott és belerúgott – videó

Juhász Péter a Szőlő utcai videóról: tíz éve készült, van róla jegyzőkönyv, hogy a rendőrségnél volt egy ideje

Pszichológusként dolgozott a rendszerben Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai gyerekverő

Trump: Orbán Viktor mindenképpen pénzügyi mentőövet kért, de ezt nem tudtam neki megígérni

Szijjártó Péter reagált Trump Orbán-cáfolatára: Ott ültem, valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról

„Vámszedői” jogokat és többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány, amely mögött a Tiborcz-kör is felsejlik

Tényleg magyar ellenőrzés alá kerülhet a legnagyobb szerb olajfinomító?

Új részleteket osztott meg Dobrev Klára a Szőlő utcai bántalmazásokról, és hat felelőst is megnevezett
Rába Tímea: Ha ennyi indulatot vált ki, hogy kiállok Orbán Viktor mellett és a béke útját választom, akkor érzem, ott vagyok, ahol kell
