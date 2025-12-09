amerikai szankciókbalkánbalogh józsefmol
Tényleg magyar ellenőrzés alá kerülhet a legnagyobb szerb olajfinomító?

Attila KISBENEDEK / AFP
admin Szegő Iván Miklós
2025. 12. 09. 15:04
Attila KISBENEDEK / AFP
Geopolitikai játszmák kellős közepén találta magát Szerbia az elmúlt hetekben – és a jelek szerint Belgrád későn ébredt. Az amerikai szankciók életbe lépésével ugyanis leállt az ország legnagyobb olajfinomítója – Vucic elnök elszámította magát, és semmit sem tett a legnagyobb szerb olajcégben, a NIS-ben lévő orosz többségi tulajdon felszámolására. Belgrád rosszul mérte fel az amerikai érdekeket – mondta a 24.hu-nak Balogh József energiapiaci szakértő, aki szerint az USA nem az ukrajnai békét tartja elsődlegesnek, hanem a saját energiahordozóinak európai értékesítését. A szerbek késlekedését akár a Mol is kihasználhatja: nem kizárt, hogy a NIS egy része vagy az orosz Lukoil bizonyos balkáni érdekeltségei magyar kézbe kerüljenek.

Aleksandar Vucic szerb államfő hétfőn energiaipari vezetőkkel tárgyalt a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) helyzetéről és az orosz gázzal kapcsolatos fejleményekről. Ennek apropója leginkább az volt, hogy a NIS-hez tartozó legnagyobb szerb olajfinomító a múlt héten leállította a termelését.

Vucic a tárgyalás után elmondta: több forgatókönyvet is mérlegelnek „az ország, a lakosság és a gazdaság érdekében”. Elsősorban a NIS-6t sújtó amerikai szankciók következményeinek enyhítését tartotta fontosnak.

Minden szükséges lépést megtettünk, hogy fenntartsuk az olaj- és gázellátást

fogalmazott az elnök.

Vucic a „gyors és jól időzített állami beavatkozások”, illetve „az aktuális kihívásokra adott koordinált válaszok” szükségességét hangsúlyozta – kihívások alatt nyilvánvalóan az amerikai szankciókat értette, amelyek következtében az ország legnagyobb olajfinomítója leállt.

A pancsovai létesítmény ugyanis a NIS-hez tartozik, miközben a Szerb Kőolajipari Vállalat többségi orosz tulajdonban van. Márpedig az USA gazdasági megtorló akciói éppen az orosz érdekeltségű energiavállalatokat sújtják – többek között Szerbiában is. Ezért a finomító működési engedélyét felfüggesztették, a horvát Janaf pedig leállította az olajszállításokat Szerbia felé, amely – nem lévén tengeri kijárata – a horvátoktól függ a kőolaj importálásakor.

A szerbek maguknak köszönhetik a bajt

– magyarázta a 24.hu-nak Balogh József energiapiaci szakértő.

AFP Kőolajfinomító az ipari városban, Pancevóban, Belgrád külvárosában.
