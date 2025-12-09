Tényleg magyar ellenőrzés alá kerülhet a legnagyobb szerb olajfinomító?

Aleksandar Vucic szerb államfő hétfőn energiaipari vezetőkkel tárgyalt a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) helyzetéről és az orosz gázzal kapcsolatos fejleményekről. Ennek apropója leginkább az volt, hogy a NIS-hez tartozó legnagyobb szerb olajfinomító a múlt héten leállította a termelését.

Vucic a tárgyalás után elmondta: több forgatókönyvet is mérlegelnek „az ország, a lakosság és a gazdaság érdekében”. Elsősorban a NIS-6t sújtó amerikai szankciók következményeinek enyhítését tartotta fontosnak.

Minden szükséges lépést megtettünk, hogy fenntartsuk az olaj- és gázellátást

– fogalmazott az elnök.

Vucic a „gyors és jól időzített állami beavatkozások”, illetve „az aktuális kihívásokra adott koordinált válaszok” szükségességét hangsúlyozta – kihívások alatt nyilvánvalóan az amerikai szankciókat értette, amelyek következtében az ország legnagyobb olajfinomítója leállt.

A pancsovai létesítmény ugyanis a NIS-hez tartozik, miközben a Szerb Kőolajipari Vállalat többségi orosz tulajdonban van. Márpedig az USA gazdasági megtorló akciói éppen az orosz érdekeltségű energiavállalatokat sújtják – többek között Szerbiában is. Ezért a finomító működési engedélyét felfüggesztették, a horvát Janaf pedig leállította az olajszállításokat Szerbia felé, amely – nem lévén tengeri kijárata – a horvátoktól függ a kőolaj importálásakor.

A szerbek maguknak köszönhetik a bajt

– magyarázta a 24.hu-nak Balogh József energiapiaci szakértő.