A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta azzal a Csongrád-Csanád vármegyei férfivel szemben, aki röviddel a szabadulását követően megpróbálta az őt befogadó nővérét megfojtani.

Az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádirata alapján elsőfokon a Szegedi Törvényszék járt el. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi egy korábbi emberölés elkövetése miatt vele szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés kitöltését követően, 2021 nyarán költözött az őt befogadó testvéréhez. A férfi az együttélés során fokozatosan megpróbált a nővére felett uralkodni, ezért közöttük egyre több vita alakult ki, mely odáig fajult, hogy a nő 2021 telén már annyira rettegett, hogy a gyerekeivel együtt elköltözött a saját ingatlanából.

2022 márciusában a férfi és testvére között ismételten szóváltás alakult ki, mely során a férfi két kézzel megragadta a nővére nyakát, szorítani kezdte, közben pedig azt mondta neki, hogy megöli. A nő védekezni próbált, illetve megjelent a helyszínen egyik ismerőse is, amelynek hatására az elkövető elengedte őt. A nőnek a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, azonban az alkalmas volt súlyosabb, akár halálos eredménnyel járó sérülés okozására is.

A Szegedi Törvényszék a férfit különös visszaesőként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 20 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, ellene az ügyészség a férfi terhére, súlyosításért, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása, míg az elkövető és védője eltérő tényállás és eltérő jogi minősítés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az ügy összes körülményére figyelemmel a kiszabott büntetés súlyosítása, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása indokolt a korábban is már emberölés miatt elítélt férfivel szemben.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.