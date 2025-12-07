Embert gázolt a vonat Angyalföldnél

Elgázolt egy embert az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra indult Z72-es vonat délben Angyalföld vasútállomás közelében, a Szent László úti átjáróban, a vonalon előfordulhatnak késések – közölte a Mávinform vasárnap kora délután.

Az MTI által idézett tájékoztatás szerint a baleseti helyszínelés miatt Rákosrendező és Angyalföld között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban a Z72-es vonatok közlekedésében kisebb késésekre kell számítani.

Vasárnap egy Ljubljanából Budapestre tartó, Szentgotthárdról 10 óra után nem sokkal tovább induló vonat is elütött egy embert.