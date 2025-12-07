Juhász Péter: Újra felkerült a netre a Tisza adatbázisa, és most engem is belekevertek

Újra feltették a Tisza támogatóinak adatait tartalmazó adatbázist az internetre, de most Juhász Péter, egykori ellenzéki országgyűlési képviselőt is belekeverték.

Juhász a Youtube-csatornájára feltett vasárnapi videójában számolt be arról, hogy a legújabb verziót úgy tálalják, mintha egy kiszivárogtató projekt lenne, amelyhez támogatókat is keresnek.

Juhász szerint azonban most egy csavarral, az ő személyes adatait, közük a bankszámlaszámait, és telefonszámos elérhetőségeit adták meg a hamis adománygyűjtő oldalhoz.

Az Együtt egykori politikusa elmondta, hogy vasárnap, miután tudomást szerzett a visszaélésről, megpróbált bejelentést tenni a rendőrségen, hogy azonnal lépjenek fel a csaló oldal eltávolítása érdekben, ez azonban nem igazán sikerült.

Mint ismert a Tisza Világ alkalmazásból megszerzett adatbázis novemberben került nyilvánosságra. A Fidesz ezt követően teljes lendülettel Magyar Péter pártját kezdte támadni, azt állatva, hogy a „magyar emberek” adatai külföldi kézbe kerültek. Idővel azonban több jel is arra mutatott, hogy a kormánypártok körüli újságok, kommunikációs emberek már a „kiszivárgás” előtt dolgoztak az adatokkal.