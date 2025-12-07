juhász pétertisza adatbázis
Belföld

Juhász Péter: Újra felkerült a netre a Tisza adatbázisa, és most engem is belekevertek

facebook / juhász péter
admin Spirk József
2025. 12. 07. 21:52
facebook / juhász péter

Újra feltették a Tisza támogatóinak adatait tartalmazó adatbázist az internetre, de most Juhász Péter, egykori ellenzéki országgyűlési képviselőt is belekeverték.

Juhász a Youtube-csatornájára feltett vasárnapi videójában számolt be arról, hogy a legújabb verziót úgy tálalják, mintha egy kiszivárogtató projekt lenne, amelyhez támogatókat is keresnek.

Juhász szerint azonban most egy csavarral, az ő személyes adatait, közük a bankszámlaszámait, és telefonszámos elérhetőségeit adták meg a hamis adománygyűjtő oldalhoz.

Az Együtt egykori politikusa elmondta, hogy vasárnap, miután tudomást szerzett a visszaélésről, megpróbált bejelentést tenni a rendőrségen, hogy azonnal lépjenek fel a csaló oldal eltávolítása érdekben, ez azonban nem igazán sikerült.

Mint ismert a Tisza Világ alkalmazásból megszerzett adatbázis novemberben került nyilvánosságra. A Fidesz ezt követően teljes lendülettel Magyar Péter pártját kezdte támadni, azt állatva, hogy a „magyar emberek” adatai külföldi kézbe kerültek. Idővel azonban több jel is arra mutatott, hogy a kormánypártok körüli újságok, kommunikációs emberek már a „kiszivárgás” előtt dolgoztak az adatokkal.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Tudtam, hogy amit tettem, az rendben volt” – Norrisnak fogalma sem volt róla, hogy vizsgálták az egyik előzését
Hadházy szerint kamu volt a nyomozás, amit 9 év után zárt le a rendőrség egy uniós pénzes ügyben
Fahusánggal rabolt egy férfi Dorogon, elfogatóparancsot adtak ki ellene
Hiába kapta meg a fizetését, egy sikertelen készpénzfelvétel után 12 napig nem fért a pénzéhez
Kézi-vb: Magyarország-Dánia (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik