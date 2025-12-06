Előzetesen igen jó hírt közölt Magyar Péter

Magyar Péter délelőtt ismertette a 21 Kutatóközpont felmérését egy másik megyeszékhelyre, Nyíregyházára vonatkozóan. Ezek szerint a Tisza tarolna a korábban fideszes városban: jelöltjére, Gajdos László 67 százalék szavazna, a Fidesz jelöltjére csak 25 százalék a biztos szavazók között. A Tisza is toronymagasan vezet Nyíregyházán, a biztos szavazók körében 58 százalékot érne el, a Fidesz csak 27 százalékot a kutatás szerint.