Árad az Ipoly!

2025. 12. 06. 09:54
Ez most nem politikai, hanem vízügyi hír, méghozzá útlezárásokkal.

A múlt hét híre volt Nógrádban, hogy a rengeteg eső miatt villámgyorsan harmadfokú árvízvédelmi készültség támadt Ipolytarnócon. A helyiek homokzsákokkal védték a házaikat, ám két ingatlanba így is betört a víz, sőt, utakat kellett lezárni.

Eztán szerencsére gyors apadás kezdődött.

De mint kiderült, nem múlt el a vész: ma ismét két utat zártak le a megyében az Ipoly áradása miatt.

Ezek a következők:

  • Őrhalom és az országhatár közötti összekötő a vasúti átkelőtől a határig
  • valamint Drégelypalánk és az országhatár között.

