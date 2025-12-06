Árad az Ipoly!

A múlt hét híre volt Nógrádban, hogy a rengeteg eső miatt villámgyorsan harmadfokú árvízvédelmi készültség támadt Ipolytarnócon. A helyiek homokzsákokkal védték a házaikat, ám két ingatlanba így is betört a víz, sőt, utakat kellett lezárni.
Eztán szerencsére gyors apadás kezdődött.
De mint kiderült, nem múlt el a vész: ma ismét két utat zártak le a megyében az Ipoly áradása miatt.
Ezek a következők:
- Őrhalom és az országhatár közötti összekötő a vasúti átkelőtől a határig
- valamint Drégelypalánk és az országhatár között.